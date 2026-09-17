Un club belge passe intégralement sous le giron de QSI

Le PSG a un cousin belge par alliance. Qatar Sports Investments (QSI) a officialisé sa prise totale de l’actionnariat du KAS Eupen . Le groupe qatari avait déjà pris la direction de l’ensemble des opérations sportives du club belge en décembre 2025.

Dans son communiqué d’annonce, QSI affirme que : « Tout en profitant de l’expertise internationale et du réseau de QSI, le KAS Eupen continuera de renforcer son identité unique en tant que seul club de football professionnel de la communauté germanophone de Belgique et restera profondément connecté à ses supporters, partenaires et acteurs régionaux ». Eupen finalise donc son association au Paris Saint-Germain et à Braga , deux clubs dans lesquels QSI a mis des billes.…

ABS pour SOFOOT.com