Un club anglais historique fait son retour en Championship
Comment on se retrouve. Sept ans après sa relégation à l’échelon inférieur, Bolton fait son retour en Championshi p après avoir triomphé de Stockport en finale des barrages d’accession (4-1). Le cinquième de la saison régulière de League One va donc retrouver la deuxième division.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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