Un club amateur tunisien se retrouve sans joueurs

Un mercato plus qu’agité dans le sens des départs.

Le club amateur tunisien de Ghardimaou ne compte plus un seul joueur dans son effectif. En effet, une trentaine de joueurs du club de D4 auraient émigré vers l’Europe de manière clandestine, ce qui aurait poussé le club à la suspension de ses activités. « Nous avons arrêté l’activité et suspendu les matchs il y a 20 jours », a indiqué le président du club Jamil Meftahi à l’AFP. Selon lui, le « manque de ressources financières » dont sont victimes le club ainsi que les joueurs expliqueraient ces départs vers le continent européen : « Nous ne pouvons pas acheter d’équipements, de maillots et de chaussures de sport » alors que ces hommes « ne bénéficient pas de subventions financières » .…

