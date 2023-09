information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 14:18

Un club amateur anglais s’inspire d’une série Netflix pour ses maillots

Le genre d’Hackney qu’on aurait préféré avoir.

Le club anglais du Hackney Wick Football Club vient de sortir ses nouveaux maillots. Et ils sont très stylés. Les maillots du club de la ville de Witham, dans le sud-est de l’Angleterre, ont comme sponsor officiel la série Netflix Top Boy et sont inspirés des 32 boroughs de Londres. Le maillot a été aperçu à la London Fashion Week qui a démarré vendredi et qui se terminera ce mardi soir. Pour un club qui joue à un niveau qui équivaut à la neuvième division, loin des lumières de la Premier League, un coup de projecteur comme celui-là ne se refuse pas.…

ARL pour SOFOOT.com