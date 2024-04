Un club amateur a plagié le logo du FC Annecy

Panne d’inspiration ou plagiat assumé ?

C’est l’histoire d’un club amateur de la banlieue lilloise qui a voulu moderniser son logo et se retrouve désormais avec une copie (quasi) à l’identique de celui du FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2. La blague aurait pu s’arrêter là, mais comment expliquer ce manque de personnalité ? Tout commence en juin 2023, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Étoile Club houplinois. Alain Tiberghien et sa direction y dévoile ce soir-là le nouveau logo de l’ECH. Une révélation surprenante pour les licenciés, qui font rapidement le parallèle avec le fanion du FCA, explique Le Dauphiné Libéré. « Je ne m’en étais pas rendu compte et on ne m’a pas tenu au courant qu’il était inspiré de celui d’Annecy, c’est vraiment accidentel », a répondu le président.…

AD pour SOFOOT.com