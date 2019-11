Un clip de la police d'Amiens diffusé lors du Festival international du film

Les filatures, les planques, les dealers, les vols, les violences conjugales... On retrouve tout dans le clip « Le 17 » qu'a réalisé la police d'Amiens. Une trentaine de policiers ont participé au tournage. La musique entraînante a été composée par JR, un artiste amiénois proche du chef d'Etat major de la police, Jérôme Piot. Ensemble, ils ont écrit les paroles, très justes, qui évoquent les missions des forces de l'ordre. « Il n'y avait jamais eu de chanson sur ce métier », expliquent les deux auteurs.« Le 17, dormez tranquilles » « Servir sans faille, le credo du gardien », chante Orlane Michaux, fille du major Ruddy Michaux, une étudiante en psychologie qui aimerait devenir policière.« Mon père est rentré un soir, il m'a demandé si j'étais d'accord pour enregistrer la chanson, confie-t-elle. J'ai dit oui tout de suite. C'était une belle expérience. Les policiers souffrent d'une image ambivalente. Les gens peuvent les admirer comme des héros ou les détester. Il est important qu'ils sachent que derrière le policier, il y a d'abord un être humain. »Montrer le quotidien, susciter des vocationsBluffant, le clip retrace le quotidien d'une femme policière, au travail et chez elle, seule avec ses enfants... L'œuvre a été réalisée en interne, en dehors des heures de service, par la cellule communication, à l'aide d'un drone, de voitures particulières et de téléphones portables. L'autre star du clip, c'est Amiens. Son quartier Saint-Leu et la cathédrale Notre-Dame, à deux pas du commissariat, y sont magnifiés.Cela fait un an que la cellule communication a été constituée. Elle est très présente sur Twitter, où des vidéos sont postées. « Les réseaux sociaux et ce clip sont importants, car ils nous permettent de faire de la pédagogie, de montrer ce que c'est d'être policier aujourd'hui, de susciter des vocations... Pour le moment, nous envisageons de le partager auprès ...