Un choc Lyon-PSG en demies, Rennes ira à Saint-Étienne par Matthieu Cointe (iDalgo) Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été effectué ce jeudi. L'Olympique Lyonnais devra se défaire du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium le 4 mars prochain. Les deux clubs sont inséparables en 2020. Dimanche dernier, le PSG a dominé Lyon au Parc des Princes (4-2) et, début avril, ils se retrouveront en finale de la Coupe de la Ligue. Un calendrier chargé pour l'OL, qui enchaînera un huitième de finale de Ligue des Champions, un derby contre Saint-Étienne et cette demi-finale de Coupe, le tout en une semaine. L'autre rencontre du dernier carré opposera le Stade Rennais à l'AS Saint-Étienne. Les Stéphanois, vainqueurs ce soir d'Épinal en quart, accueilleront le tenant du titre à Geoffroy-Guichard. Ce match est prévu pour le 5 mars.

