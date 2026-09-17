Un choc et un tirage facile pour Arsenal en League Cup

Un choc et un tirage facile pour Arsenal en League Cup

De beaux matchs en perspective. Alors que le 3 e tour de League Cup n’est même pas encore fini, puisqu’il reste Manchester City-Norwich ce jeudi soir, le tirage au sort des huitièmes de finale a déjà été réalisé. Ils n’ont pas le time les Anglais.

Au menu, de belles affiches. À commencer par le choc Liverpool-Chelsea . Après le nord de Londres, c’est un club de l’ouest londonien que les Reds vont devoir affronter.…

LP pour SOFOOT.com