Un choc et un tirage facile pour Arsenal en League Cup
De beaux matchs en perspective. Alors que le 3 e tour de League Cup n’est même pas encore fini, puisqu’il reste Manchester City-Norwich ce jeudi soir, le tirage au sort des huitièmes de finale a déjà été réalisé. Ils n’ont pas le time les Anglais.
Au menu, de belles affiches. À commencer par le choc Liverpool-Chelsea . Après le nord de Londres, c’est un club de l’ouest londonien que les Reds vont devoir affronter.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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