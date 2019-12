« Un chien, un loup... ou peut-être quelque chose à mi-chemin entre les deux ? »

Un chiot congelé, mort il y a 18 000 ans, a été découvert en Sibérie. Les chercheurs ne savent pas encore à quelle espèce il appartient.

Un bison des steppes, un rhinocéros laineux, des mammouths... Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique « libère » du permafrost, ce sol perpétuellement gelé des régions arctiques, des animaux vieux de plusieurs milliers d'années. A l'été 2018, c'est un nouveau canidé qui a été découvert par des chasseurs d'ivoire près de la rivière Indiguirka, dans la République de Sakha, en Sibérie centrale : un chiot, reposant la tête entre les pattes, les yeux fermés. Sa mâchoire arbore encore des dents de lait ; sa fourrure, son museau, ses moustaches et ses cils sont intacts. Si la cause de sa mort n'a pas encore été déterminée, il n'a pas l'air d'avoir souffert. Il a été présenté lundi 2 décembre au Musée du mammouth, à Yakoutsk.

Pour en savoir plus sur l'animal, les chercheurs russes de l'Université fédérale du Nord-Est Ammossov de Yakoutsk ont confié l'une de ses côtes au Centre de paléogénétique (CPG) de l'Université de Stockholm et du Muséum d'histoire naturelle suédois. Grâce à la datation au radiocarbone, le CPG a déterminé que l'animal avait environ deux mois et qu'il était mort il y a... 18 000 ans, c'est-à-dire à la fin de la dernière période glaciaire connue sous le nom de Pléistocène supérieur.

Mais les chercheurs sont ensuite tombés sur un os : un premier séquençage du génome effectué par le CPG n'a pas permis de déterminer s'il s'agissait d'un chien ou d'un loup. « Le centre possède la plus grande banque d'ADN de chiens en Europe, mais nous n'avons pas réussi à l'identifier immédiatement », a confirmé au Siberian Times Love Dalén, professeur de génétique évolutive.

