Un chien sème le désordre en plein match de San Lorenzo

La Pat Patrouille.

San Lorenzo et le Club Atlético Unión se sont quittés sur un score nul et vierge lundi lors de la troisième journée du championnat argentin (0-0). Un match où le public du stade Pedro-Bidegain n’a pu voir que trois tirs cadrés. Heureusement, il a pu compter sur l’entrée d’un streaker pour vibrer un peu. Un chien s’est invité sur le terrain en deuxième période et a joué les trouble-fêtes, encouragé par les spectateurs. L’imprévisible toutou a planté ses poursuivants grâce à son centre de gravité très bas, son sens du dribble et sa vitesse. L’impertinent s’est même permis de chambrer les joueurs qui essayaient de stopper sa course en leur tirant la langue.…

QB pour SOFOOT.com