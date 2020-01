Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Cherki de gala permet à Lyon de rejoindre les 8es Reuters • 18/01/2020 à 23:09









Un Cherki de gala permet à Lyon de rejoindre les 8es par Matthieu Cointe (iDalgo) Un doublé, un pénalty provoqué et deux passes décisives. Voilà quelques statistiques de Ryan Cherki à la fin du match de Coupe de France de l'OL contre Nantes, qui s'est soldé par une victoire des Gones, 4-3. Auteur de deux buts dans les dix premières minutes de jeu, le très jeune attaquant lyonnais (16 ans) a parfaitement lancé le match. Renaud Emond, nouvelle recrue nantaise, a réduit le score de la tête au quart d'heure de jeu. Sur des offrandes de Cherki, Martin Terrier et Moussa Dembélé ont ensuite alourdi la marque. Ce dernier a même raté un pénalty avant de gagner son duel face à Alban Lafont. Dominateur pendant 80 minutes, l'OL a réussi à se faire très peur en toute fin de rencontre. Imran Louza vient d'abord porter le score à 4-2 avant que Joachim Andersen ne dévie une tête de Moses Simon pour qu'il n'y ait plus qu'un but d'écart. Anthony Lopes a du s'employer pour maintenir l'avantage de son équipe et permettre aux Lyonnais de se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.