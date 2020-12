Un chèque vert de 300 euros pour aider les plus modestes à consommer des produits "bénéfiques pour l'environnement" ?

Proposé par Terra Nova, ce chèque vert pourrait être distribué à environ 15 millions de personnes pour un coût total de 4,5 milliards d'euros.

Un supermarché bio. ( AFP / DENIS CHARLET )

Pour contribuer à la relance de l'économie tout en répondant au défi climatique, le groupe de réflexion Terra Nova a proposé la création d'un chèque vert de 300 euros, versé aux ménages modestes et dédié à l'achat de biens et services bénéfiques pour l'environnement. Ce dispositif, qui serait financé par l'État et les entreprises, permettrait "à la fois de répondre au défi climatique, de servir l'impératif de relance économique et de soutenir les plus modestes", justifient les auteurs de cette note, dont le directeur général de Terra Nova Thierry Pech, également coprésident de la Convention citoyenne pour le climat.

Concentré sur les personnes gagnant jusqu'à 1,6 Smic, ce chèque serait ainsi distribué à environ 15 millions de bénéficiaires pour un coût total de 4,5 milliards d'euros . Il serait "sans contrepartie" et "utilisable pendant une durée limitée" afin de jouer son rôle de contributeur à la relance immédiate de l'économie, détaille la note. Les biens et services seraient sélectionnés soient en fonction de leurs caractéristiques propres respectant des chartes et/ou labels existants, ou selon les points de vente où ils sont vendus (épicerie bio, produits locaux, ressourceries, etc.).

L'Etat financerait entièrement le chèque pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1,3 Smic, qu'elles soient salariées ou bénéficiaires des minimas sociaux. Au-delà, et jusqu'à 1,6 Smic, "le dispositif se fondrait" dans la prime Macron créée en 2019.

Depuis le début de la crise, et malgré les propositions de plusieurs économistes, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est constamment opposé à la création de ce type de mesure de soutien à la consommation , estimant que le gouvernement, notamment via la prise en charge du chômage partiel, avait soutenu le pouvoir d'achat des Français.De fait il ne devrait se contracter que légèrement cette année (-0,5% selon les prévisions de Bercy).

Après l'augmentation de la prime de rentrée scolaire en septembre, et les aides exceptionnelles aux plus modestes annoncées ces dernières semaines, le gouvernement ne donnera ainsi "vraisemblablement pas de coup de pouce" supplémentaire au salaire minimum l'an prochain, au-delà de l'évolution automatique recommandée par le groupe d'expert sur le Smic, a indiqué la semaine dernière le Premier ministre Jean Castex. D'autres mesures sont toutefois à l'étude, notamment pour soutenir les jeunes, a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière, évoquant un renforcement du système des bourses et une "nouvelle aide exceptionnelle" pour les jeunes en situation de précarité.