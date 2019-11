Un charnier au c?ur de l'université Paris-Descartes fait scandale

L'université René-Descartes traverse une sombre période. Des photos sordides datant de la fin 2016 montrent l'état catastrophique de dizaines de cadavres, pourrissant au Centre du don des corps (CDC) de l'université, rue des Saints-Pères, révèle L'Express. Ce charnier se trouve au cinquième étage de la faculté, réputée pour être l'un des meilleurs établissements de médecine en France.L'hebdomadaire décrit des corps d'hommes et femmes abîmés, démembrés et décomposés, qui s'amoncellent à cet étage dont l'une des trois portes d'une chambre froide est si rouillée qu'elle ne ferme plus. Créé en 1953 par le professeur André Delmas, le Centre de don des corps de l'université Paris-Descartes a la particularité de proposer des "corps frais", qui n'ont jamais été congelés ou conservés dans du formol. L'argent récolté au travers des dons est utilisé pour prendre en charge le corps dans de bonnes conditions jusqu'à son utilisation.Lire aussi Jean de Kervasdoué - L'effondrement de l'hôpital publicOr, souligne L'Express, depuis son ouverture, le Centre du don des corps de l'université Paris-Descartes n'a jamais été modernisé. Plusieurs employés et anciens employés n'ont pas hésité à raconter à l'hebdomadaire comment sont traités les corps des défunts. En 2016, le directeur du CDC, le Pr Richard Douard a même décrit, dans un document de 27 pages, la situation au président d'alors de l'université Paris-Descartes, Frédéric...