Un champion du monde victime d'escroquerie

« Il est petit, il est gentil, il a bouffé Leo Messi, mais on sait que c'est un tricheur N'Golo Kanté. » Ce refrain a été repris à tue-tête par les fans et les joueurs de l'équipe de France l'été dernier quand les Bleus sont devenus champions du monde. Discret en dehors, mais omniprésent sur le terrain, le « petit » N'Golo Kanté a été élevé au rang de « mascotte » de cette équipe. Mais tout aussi « gentil » qu'il est, le milieu de terrain a décidé de durcir le ton dans une affaire qui l'oppose à son agent d'image, contre qui il a porté plainte pour « escroquerie » et « abus de confiance », selon les informations de L'Équipe.Nouari Khiari, 52 ans, gérant d'une société spécialisée dans le conseil en communication et en relations publiques, a signé un contrat avec le milieu de terrain de Chelsea et des Bleus en juillet 2016. Mais un an plus tard, Kanté a souhaité mettre un terme à cette collaboration. En cause : des divergences entre les deux hommes. Khiari, originaire de Suresnes dans les Hauts-de-Seine comme l'international français, lui avait notamment proposé une collaboration avec un site de paris sportifs, ce qui ne colle pas vraiment avec l'image que souhaite renvoyer le principal intéressé. Kanté n'aurait pas non plus apprécié de voir l'agent d'image aller au-delà de ses prérogatives en lui proposant de participer à un possible transfert vers le Real Madrid en 2018.