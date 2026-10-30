Un champion du monde sur la touche

Le Mans va devoir composer sans son champion du monde. Bien difficile que ce début de saison sous les couleurs du Mans pour Djibril Sidibé, l’ancien défenseur de l’AS Monaco et de Toulouse sera absent pour les prochaines semaine . « Je pense qu’on l’a perdu jusqu’à la trêve parce qu’il a eu une fracture du deuxième métatarsien. Il va faire des examens encore plus approfondis la semaine prochaine sur Toulouse». a expliqué son entraîneur Patrick Videira en conférence de presse. Le champion du monde 2018 était sorti peu avant l’heure de jeu lors du déplacement du Mans à Auxerre dimanche dernier (1-1).

Un début de saison bien laborieux

En signant libre au Mans après deux années passées sous les couleurs du TFC, Djibril Sidibé espérait apporter son expérience de la Ligue 1 à un promu en quête de mentors pour son vestiaire. Pour le moment, le joueur de 34 ans s’est surtout illustré par un carton rouge dès…la première minute de sa toute première rencontres sous les couleurs du club face à Rennes en août dernier (3-2).…

MB pour SOFOOT.com