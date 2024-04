Un champion du monde allemand de 1974 est décédé

L’Allemagne a perdu une légende.

L’ancien joueur allemand Bernd Hölzenbein est décédé ce lundi à l’âge de 78 ans, entouré de sa famille et à la suite d’une longue maladie. Son ancien club, l’Eintracht Francfort, a publié un communiqué ce mardi pour annoncer la triste nouvelle. L’attaquant a disputé 532 rencontres avec les Aigles, inscrivant 212 buts et remportant avec eux trois coupes d’Allemagne et une Coupe UEFA. Il a aussi connu des expériences dans des clubs américains dans les années 1980, et a occupé les postes de vice-président et de directeur sportif à l’Eintracht après sa carrière.…

FL pour SOFOOT.com