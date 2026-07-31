Un champion du monde 2018 signe en Ligue 2

Il est à quel moment dans la chanson de Vegedream déjà ? Steven Nzonzi signe librement à l’USL Dunkerque, a annoncé le club ce vendredi, sans préciser la durée du contrat. Un retour en France pour le champion du monde 2018 de 37 ans après un an et demi au Stade rennais entre janvier 2020 et juin 2021 (39 matchs de Ligue 1).

Avec les derniers 10 e de Ligue 2, il disputera sa troisième saison au deuxième échelon du football français, après une première expérience à Amiens (2007-2009, 36 matchs). Depuis, il a joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Turquie, au Qatar et même en Iran.…

NB pour SOFOOT.com