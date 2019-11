Un célèbre historien russe soupçonné d'avoir tué une ancienne étudiante

Oleg Sokolov, célèbre historien russe, spécialiste de Napoléon et décoré de la Légion d'honneur en France, a été interpellé samedi à Saint-Pétersbourg en Russie, soupçonné d'avoir tué une jeune femme de 24 ans, l'une de ses anciennes étudiantes.« Il a été sorti samedi matin des eaux de la rivière Moïka, dans le centre-ville. Dans son sac à dos, on a découvert deux bras de femme et un pistolet d'alarme. Il est soupçonné de meurtre », a précisé le Comité d'enquête russe dans un communiqué. D'après les médias locaux, Oleg Sokolov, ivre, serait tombé à l'eau alors qu'il tentait de faire disparaître les membres de la jeune femme dans la rivière.Selon les médias russes, la police a découvert à son domicile le corps décapité d'Anastassia Echtchenko, 24 ans, qui avait été son étudiante et avait cosigné plusieurs travaux avec lui. L'historien de 63 ans aurait reconnu avoir tué la jeune femme chez lui il y a deux jours, affirme le journal local 47news.ru, citant des sources anonymes dans la police. Décoré en 2003 de la Légion d'honneur en France, Oleg Sokolov a eu un rôle de conseiller sur plusieurs films historiques et a écrit plusieurs livres consacrés à Napoléon.Exclu de l'Issep de Marion MaréchalL'homme était également membre du comité scientifique de l'Issep, l'école lyonnaise créée par l'ex-députée du FN Marion Maréchal, en 2018. Il en a été exclu, comme l'a fait savoir l'école dans un communiqué publié sur Twitter en fin d'après-midi ce samedi. « Nous apprenons avec horreur par la presse le crime atroce dont se serait rendu coupable Oleg Sokolov [...]. Nous lui retirons immédiatement sa fonction de membre du conseil scientifique et nous présentons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de la victime », écrit l'Issep. [Communiqué de presse] Oleg Sokolov n'est plus membre du conseil scientifique. pic.twitter.com/S2Pr8Dz84w— ...