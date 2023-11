Un carton sinon rien

Opposés à la sympathique délégation de Gibraltar ce samedi à Nice, les Bleus auront à faire valoir leur statut pour empocher les deux points qui leur manquent pour être tête de série au prochain Euro, mais aussi d'emballer ce match déséquilibré. Et ça, ce n'est pas gagné.

Première question, et pas des moindres : qu’est-ce qu’un carton ? Au risque de perdre tous les adorateurs de Cyril Rool, il ne sera pas question ici de rouge, ni même de jaune. Les fans de Xavier Gravelaine et ses 17 déménagements en carrière pourront aussi être déçus. Non, ce qui nous intéresse ici, c’est le carton au sens forain du terme. « Faire un carton », c’est briller au stand de tir, carabine à la main et plombs au bout du canon. Une expression qui sonne très jeune « chébran » des années 1980 et qui désigne par extension une performance « sensass ». Pour revenir à ce mois de novembre 2023, si Kevin De Bruyne a réfuté ce vendredi être à l’origine des futurs cartons de Drake, c’est précisément un hit que doivent ambitionner de réaliser les Bleus – 2 es au classement FIFA – face à la 198 e nation mondiale, Gibraltar. Ni plus, ni moins.

Il reste à établir la marque qui ferait qu’une simple victoire se transforme en carton. Pour qu’il soit validé, il nous faudrait un score qui décolle la rétine, sans appel, et forcément inhabituel. Un 4-1 comme la dernière sortie contre l’Écosse suffirait-il ? Trop répandu. Un bon 5-0 comme face à l’Afrique du Sud en mars 2022 ? Appelons ça tout simplement une manita . À partir de là, entendons-nous sur le fait qu’un carton est valable à partir de 6-0 (ou 6-1, ne soyons pas pingre). D’ailleurs, la FFF elle-même semble être en accord avec cette définition, puisque, dans son dossier de presse, elle appuie sur le fait – en tentant désespérément de mettre en garde – que Gibraltar n’a plus encaissé plus de cinq buts au cours d’un même match depuis deux ans. Comme si cet écart figeait une limite entre une équipe faible et une équipe de gros nullards. Et tant pis si les hommes de l’autre Rocher n’ont pas marqué le moindre pion en cette année civile.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com