Un cargo s'échoue sur le littoral des Landes, pas de blessés

Le Miro G, un cargo battant pavillon maltais, échoué au large de Lit-et-Mixe, dans les Landes le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Un cargo battant pavillon maltais s'est échoué dans la nuit de jeudi à vendredi sur la côte landaise, à hauteur de la commune de Lit-et-Mixe, entraînant l'évacuation d'une partie de son équipage par hélicoptère, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique.

À la suite de l'échouement du navire, le Miro G, le capitaine a sollicité l'évacuation de ses marins auprès du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS-A) d'Étel (Morbihan), qui suivait la situation depuis la veille.

Un hélicoptère Raffut SAR de l'Armée de l'air, stationné à Cazaux (Gironde), a été engagé pour mener l'opération de sauvetage.

Trois membres de l'équipage de ce cargo de la compagnie Prelude Marine sont restés à bord pour "assurer la liaison radio et la partie sécurité, notamment s'il faut remorquer" le cargo, a indiqué vendredi matin à l'AFP la préfecture des Landes.

Les 19 autres membres, hélitreuillés depuis le cargo, ont été "transportés au centre d'hébergement d'urgence mis en place par la commune de Saint-Julien-en-Born et tenu par la Croix-Rouge", a précisé la même source dans un communiqué.

Le Miro G, un cargo battant pavillon maltais, échoué au large de Lit-et-Mixe, dans les Landes le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les accès à la plage du Cap de l'Homy ont par ailleurs été interdits par arrêté municipal.

Il y aura dans la journée "une mission d'expertise diligentée pour des considérations techniques de remorquage, et pour s'assurer que tout est bien pris en compte concernant les risques de pollution", a indiqué la préfecture des Landes, soulignant qu'à ce stade, il n'y avait "pas de risque avéré".

Les difficultés avaient débuté dès la fin de journée jeudi, lorsque ce vraquier construit en 2011, qui faisait route vers Rouen où il était attendu le 23 novembre selon le site spécialisé VesselFinder, avait alerté le CROSS-A d'Étel en signalant des problèmes de manœuvre.

Incapable de contrer la houle et des vents traversiers, le cargo dérivait alors vers la côte.

Dans la soirée, il avait tenté de mouiller en urgence à 1,8 mille nautique (environ trois kilomètres) au large de Lit-et-Mixe. Mais de violentes rafales, atteignant 48 nœuds, ont fait déraper le navire jusqu'à son échouement.

Face à la dégradation de la situation, le préfet maritime de l'Atlantique a déclenché le niveau 3 du dispositif ORSEC maritime.

Le "Biscaye plan", mécanisme de coopération franco-espagnole, a également été activé, permettant l'appareillage depuis Bilbao (nord de l'Espagne), jeudi soir, d'un remorqueur de sauvetage de haute mer espagnol vers la zone d'intervention.