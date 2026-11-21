Un cargo russe frappé par des drones dans le golfe de Finlande

Un cargo russe lié à l'armée a pris feu après avoir été frappé par des drones en mer Baltique samedi avant de dériver vers les eaux finlandaises, ce qui a conduit Helsinki à imposer temporairement des restrictions aériennes et maritimes.

Selon les autorités finlandaises, l'Ukraine est probablement à l'origine de cette attaque.

Les 16 membres d'équipage du Sparta II ont évacué à bord de canots de sauvetage avant d'être transférés sur un navire russe à proximité et sont en route vers la Russie, a déclaré samedi soir le commandant des gardes-frontières finlandais, Ilja Iljin, à la télévision publique finlandaise.

Le n avire , qui faisait route vers l'enclave russe de Kaliningrad, a été endommagé dans les eaux internationales à l'ouest de l'île russe de Hogland, ont indiqué les forces armées finlandaises, confirmant des informations rapportées plus tôt par Moscou.

L'incendie était toujours en cours samedi soir et Helsinki dirigeait les opérations de secours, même si des bâtiments russes pourraient finalement remorquer l'épave vers la Russie, ont indiqué les autorités finlandaises.

Un hélicoptère russe est par ailleurs soupçonné d'avoir brièvement violé l'espace aérien finlandais durant les opérations de secours, a déclaré Mikko Simola, commandant des garde-côtes du golfe de Finlande.

Helsinki a indiqué avoir instauré temporairement des restrictions à la circulation aérienne et maritime dans l'est du golfe de Finlande afin de protéger les civils et de permettre aux autorités d'intervenir si des drones devaient être interceptés.

"La guerre déborde dans les zones voisines. Les autorités finlandaises gèrent la situation dans le golfe de Finlande, où une frappe de drones a visé un navire marchand russe. L'Ukraine a le droit de se défendre contre l'agresseur", a écrit sur X le Premier ministre finlandais Petteri Orpo.

DU MATÉRIEL MILITAIRE PEUT-ÊTRE À BORD

Des avions de combat suédois opérant sous commandement finlandais ont participé à la protection de l'intégrité territoriale de la Finlande et de l'Otan après l'incident, a déclaré le ministre suédois de la Défense Pal Jonson.

La Finlande et la Suède, les deux plus récents membres de l'Otan, ont rejoint l'alliance militaire respectivement en 2023 et 2024 en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"Les conséquences de la lutte contre l'agression russe ont atteint la mer Baltique. Un signal supplémentaire adressé à l'agresseur pour qu'il cesse. Mais rien ne nous empêchera de soutenir l'Ukraine", a écrit sur X le Premier ministre estonien Kristen Michal.

L'Estonie a dépêché un navire de la marine pour participer aux secours, notamment afin de lutter contre l'incendie et mener d'éventuelles opérations de dépollution, a indiqué son gouvernement.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères et l'ambassade de Russie à Helsinki n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Le département américain du Trésor a indiqué que le navire faisait l'objet de sanctions américaines et qu'il était lié à la compagnie maritime russe Oboronlogistika qui, selon le site internet de celle-ci, fournit des services logistiques au ministère russe de la Défense.

"À ce stade, il n'existe aucune information confirmée sur la cargaison transportée, mais il ne peut être exclu que du matériel militaire se trouve à bord", a déclaré à Reuters Ilja Iljin, commandant des gardes-frontières finlandais.

DES DRONES ABATTUS AU-DESSUS DE LA RÉGION DE LÉNINGRAD

Le gouverneur de la région de Léningrad, Aleksandr Drozdenko, a indiqué sur Telegram qu'un cargo avait été attaqué par deux drones dans les eaux internationales à environ trois milles nautiques de la frontière russe, sans identifier le navire concerné.

Il a également déclaré que 80 drones avaient été abattus dans la nuit au-dessus de la région de Léningrad.

L'armée finlandaise a indiqué la semaine dernière avoir détecté une frappe contre un navire de guerre russe dans la même zone lors d'une vague d'attaques de drones ukrainiens visant la région de Léningrad.

Le gouverneur de Kaliningrad, Alexeï Besprozvannykh, a pour sa part déclaré que l'incident ne menaçait pas l'approvisionnement de la région.

Située entre la Pologne et la Lituanie, l'enclave fait périodiquement l'objet de tensions entre la Russie, l'Otan et l'UE.

La Russie a par le passé qualifié les attaques contre ses navires commerciaux en dehors de ses eaux territoriales d'actes de terrorisme et de piraterie maritime.

Le Sparta II, un cargo battant pavillon russe de 121 mètres de long appartenant à Oboronlogistika, avait quitté Saint-Pétersbourg vendredi, selon les données de LSEG.

Le golfe de Finlande est un bras étroit de la mer Baltique situé entre la Finlande et l'Estonie qui s'étend vers l'est jusqu'à Saint-Pétersbourg. L'île de Hogland est située dans l'est du golfe de Finlande.

(Essi Lehto à Helsinki, avec la rédaction de Moscou, Johan Ahlander à Stockholm et Gleb Stolyarov à Tbilisi, rédigé par Anna Ringstrom et Terje Solsvik ; Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet pour la version française)