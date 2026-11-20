Un cargo échoué sur une plage landaise, la météo complique les opérations

Un hélicoptère de la marine nationale transportant un expert au dessus d'un cargo échoué à Lit-et-Mixe, dans les Landes, le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Un cargo battant pavillon maltais, naviguant à vide, s'est échoué vendredi peu après minuit sur la côte landaise dans le Sud-Ouest, où son remorquage pour éviter qu'il ne chavire s'annonce compliqué face à une forte houle, tandis que l'équipage a été évacué par hélicoptère.

"La coque touche le fond. Le but des opérations maintenant est de réfléchir à un déséchouement de ce bateau, c'est-à-dire à le tirer vers le large (...) afin d'éviter qu'il ne bascule", a déclaré à l'AFP le capitaine de frégate Laurent Falhun, porte-parole de la préfecture maritime (Prémar) de l'Atlantique.

L'officier alerte sur un "risque de pollution" le cas échéant, soulignant que même si le Miro G avait déchargé sa cargaison, il contient "un peu plus d'une centaine de tonnes de gazole dans ses réservoirs pour la propulsion".

Aucune pollution n'a été constatée pour l'instant.

Ce vraquier de 169 m de long sur 27 m de large, construit en 2011, naviguait à destination du port de Rouen, après avoir délivré début novembre sa cargaison d'urée, matière principalement utilisée dans les fertilisants agricoles azotés, dans les ports d'Errenteria, près de Saint-Sébastien (Espagne), et de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), selon la société de suivi maritime Kpler. Il était parti d'Égypte le 13 octobre.

Dans la nuit, le capitaine du navire a sollicité l'évacuation de l'équipage auprès du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS-A) d'Étel (Morbihan). Un témoin habitant près de la plage a raconté à l'AFP avoir vu des feux de détresse lancés depuis le navire.

Météo "très mauvaise"

Dix-neuf marins, sains et saufs, en ont été extraits par un hélicoptère de l'Armée de l'air. Ils ont été recueillis par la Croix-Rouge à Saint-Julien-en-Born, une commune voisine de Lit-et-Mixe, lieu de l'échouement, a indiqué la préfecture des Landes.

Le Miro G, un cargo battant pavillon maltais, échoué au large de Lit-et-Mixe, dans les Landes le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le capitaine du cargo et ses deux adjoints, eux, sont restés à bord pour "assurer la liaison radio" et la coordination avec les opérations de secours, selon la même source.

"Différentes méthodes" d'intervention sont examinées par la Prémar, qui coordonne les opérations. À la mi-journée, des experts ont été hélitreuillés à bord du Miro G pour évaluer les risques.

L'Abeille Bretagne, un remorqueur de haute mer, est parti de Brest en direction du cargo pour évaluer "les possibilités d'un déséchouement, et sous quelles conditions", a ajouté le capitaine Falhun.

"Quand on veut déséchouer un bateau, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'alléger pour qu'à la prochaine marée haute, il repose un peu moins sur le fond. Et donc pomper le gazole dans ses réservoirs", a-t-il expliqué, soulignant que la plage est "difficile d'accès" pour les camions de pompage et que les "conditions météorologiques sont très mauvaises, avec beaucoup de vent et des creux de cinq ou six mètres en mer".

Remorqueurs

Le Miro G, un cargo battant pavillon maltais, échoué au large de Lit-et-Mixe, dans les Landes le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Vendredi, la Prémar a d'ailleurs mis en garde les usagers de la mer contre un "avis de grand frais" sur le littoral atlantique, avec un vent d'ouest de force 7 sur l'échelle Beaufort (soit 50 à 61km/h), "accompagné de fortes rafales" et d'une "mer très forte".

Les difficultés du Miro G ont débuté dès la fin de journée jeudi, lorsque ce cargo de la compagnie Prelude Marine a alerté le CROSS-A d'Étel en signalant des problèmes de manœuvre.

Incapable de contrer la houle et des vents traversiers, il a tenté de mouiller en urgence à 1,8 mille nautique (environ trois kilomètres) au large de Lit-et-Mixe, avant de s'échouer sur la plage du cap de l'Homy.

La Prémar a déclenché le niveau 3 du dispositif ORSEC maritime. Le "Biscaye plan", mécanisme de coopération franco-espagnole, a également été activé, permettant l'appareillage depuis Bilbao, jeudi soir, d'un remorqueur de sauvetage de haute mer espagnol vers la zone d'intervention.

Plusieurs cargos ont déjà fait naufrage dans le passé sur les côtes françaises. En 2011 notamment, le TK Bremen s'était échoué sur une plage du Morbihan après avoir pris la mer en dépit d'une tempête. Trop endommagé pour être réparé, il avait été démantelé sur les lieux.

Dans les Landes, en 1976, une tempête avait fait s'échouer trois navires coup sur coup, a rappelé le journal Sud Ouest.

Dans un communiqué, l'association MOR GLAZ a déploré qu'une "zone immense" ait été laissée "sans protection" dans le golfe de Gascogne depuis le retrait, il y a quinze ans, d'un remorqueur de haute mer attaché jusqu'alors au port de La Rochelle (Charente-Maritime).