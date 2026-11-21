Les autorités russes ont déclaré samedi qu'un cargo en route pour Kaliningrad avait été attaqué par deux drones dans le golfe de Finlande, à trois milles nautiques de la frontière russe.
L'équipage a été évacué et l'étendue des dommages est en cours d'évaluation, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Leningrad, Aleksandr Drozdenko.
La Finlande a déclaré qu'un incendie s'était déclaré sur le navire qui a dérivé des eaux internationales vers ses eaux territoriales. La situation ne présente aucun danger pour le trafic maritime, a déclaré la garde-côtes finlandaise.
Le gouverneur de Kaliningrad, Alexeï Besprozvannykh, a déclaré que l'incident ne menaçait pas l'approvisionnement de l'enclave russe.
(Anton Kolodyazhnyy à Moscou, Essi Lehto à Helsinki; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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