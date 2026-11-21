Un cargo attaqué dans le golfe de Finlande, selon Moscou

Les autorités russes ont déclaré samedi qu'un cargo en route pour Kaliningrad avait été attaqué par deux drones dans le golfe de Finlande, à trois milles nautiques de la frontière russe.

L'équipage a été évacué et l'étendue des dommages est en cours d'évaluation, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Leningrad, Aleksandr Drozdenko.

La Finlande a déclaré qu'un incendie s'était déclaré sur le navire qui a dérivé des eaux internationales vers ses eaux territoriales. La situation ne présente aucun danger pour le trafic maritime, a déclaré la garde-côtes finlandaise.

Le gouverneur de Kaliningrad, Alexeï Besprozvannykh, a déclaré que l'incident ne menaçait pas l'approvisionnement de l'enclave russe.

(Anton Kolodyazhnyy à Moscou, Essi Lehto à Helsinki; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)