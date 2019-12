Un calage, une praline, mais pas de bouleversement

Après un week-end de break, l'élite a retrouvé ses droits. Une fois n'est pas coutume, l'OL fait son trou en profitant de la contre-performance du PSG face à Montpellier, malgré une Christiane Endler pleine de volonté. Cette semaine, le coup de projecteur se fait sur l'enthousiasmante Sarah Cambot (Fleury) et l'indéboulonnable Gaëtane Thiney (Paris FC).

Ce qu'il faut retenir de la 11e journée

Un sprint, un report et un réveil soudain du PSG

Le golazo du week-end : Sarah Cambot

Il n'y a pas que chez les mecs que le PSG a galéré contre Montpellier samedi. Et si les hommes de Thomas Tuchel ont notamment pu compter sur Neymar et Mbappé pour décider du sort du match, les ouailles d'Olivier Echouafni ne se sont pas trouvées de femme providentielle pour faire plier les copines de Sakina Karchaoui. Un CSC de Grace Geyoro a répondu à un coup de casque de la Canadienne Ashlew Lawrence. L'OL ne s'est pas fait prier : en désossant la lanterne rouge messine (6-0, notamment avec un triplé d'Ada Hegerberg et un surprenant doublé de Griedge Mbock), les Fenottes (31 points) creusent l'écart avec un matelas de 5 unités sur leurs poursuivantes de la capitale (26). Derrière, c'est Bordeaux, tombeur de Reims grâce à un doublé de Viviane Asseyi, qui fait son trou sur le podium (24 points). Car trois jours après son nul face au MHSC (1-1) en match en retard, Guingamp a partagé les points à domicile contre Dijon (1-1), la faute à un CSC de la Norvégienne Luna Nørgaard Gewitz. Pendant ce temps-là, le Paris FC venait à bout de Fleury dans une partie folle (2-3). Et sinon, rien de nouveau en bas : l'OM, épousant la courbe inverse de son homologue masculin (6 points), a concédé sa sixième défaite de rang face à Soyaux (1-3), se plaçant en fidèle accompagnateur de Metz (1 unité) dans les bas-fonds de la ligue des chimistes.Si l'OM est au plus mal, c'est aussi parce qu'il croise parfois des filles en état de grâce. Alors qu'Aurélie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com