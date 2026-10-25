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Un cadre lyonnais absent pendant quatre mois
information fournie par So Foot•25/10/2026 à 13:32
Plus grave que prévu. Touché à l’entraînement en amont du déplacement de l’OL sur la pelouse d’Hoffenheim en Ligue Europa jeudi (3-0),
Pavel Šulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit et va devoir passé par la case opération
.
La garde à vue de l'auteur de l'attaque raciste vendredi dans les Yvelines qui a fait un mort et cinq blessés a été suspendue pour raisons psychiatriques, une source proche de l'enquête indiquant qu'il est sous traitement pour schizophrénie. "A l'issue d'un examen ...
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"Le Dakar 2027 aura bien lieu", mais "pas en Arabie Saoudite" : le plus célèbre rallye-raid du monde est devenu le dernier événement sportif en date à être annulé en raison du contexte géopolitique et l'intensification des attaques des combattants houthis du Yémen ...
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