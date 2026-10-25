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Un cadre lyonnais absent pendant quatre mois
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 13:32

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Un cadre lyonnais absent pendant quatre mois

Un cadre lyonnais absent pendant quatre mois

Plus grave que prévu. Touché à l’entraînement en amont du déplacement de l’OL sur la pelouse d’Hoffenheim en Ligue Europa jeudi (3-0), Pavel Šulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit et va devoir passé par la case opération .

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