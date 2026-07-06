Un cadre des Bleus ne s’est toujours pas entraîné

Un cadre des Bleus ne s’est toujours pas entraîné

Tic-tac, tic-tac. Déjà forfait pour le huitième de finale de l’équipe de France face au Paraguay, Aurélien Tchouaméni sera-t-il disponible pour le quart contre le Maroc ?

S’il a été remplacé par Manu Koné contre les Sud-Américains , le milieu de terrain reste l’option numéro un du staff des Bleus et son retour était espéré pour le prochain tour. À en croire les propos de Guy Stéphan avant le Paraguay, on pouvait même déceler un certain optimisme dans le camp tricolore .…

JF pour SOFOOT.com