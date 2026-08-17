Un buteur du Real Madrid signe à Strasbourg

Le Real Madrid continue de vider sa Cantera. Jacobo Ortega, joueur formé au club et récent vainqueur de la Youth League, rejoint officiellement le RC Strasbourg .

L’attaquant de 20 ans a signé pour 5 saisons en Alsace et s’est engagé au club pour un montant d’environ 10 millions d’euros . D’après L’Équipe , le Real Madrid posséderait une clause de rachat exclusif sur Ortega, à l’image de celle pour Nico Paz à Côme.…

ABS pour SOFOOT.com