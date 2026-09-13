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Un but refusé à Lille par la VAR... alors que le jeu avait repris
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 15:16
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Un but refusé à Lille par la VAR... alors que le jeu avait repris

Un but refusé à Lille par la VAR... alors que le jeu avait repris

La vidéo en invente de nouvelles chaque week-end. Le choc entre Lille et Troyes nous aura offert une énième situation arbitrale improbable ce dimanche après-midi. Quelques secondes ont en effet suffit à Hákon Haraldsson pour ouvrir le score , certes avec beaucoup de réussite. Les Lillois célèbrent, les Troyens engagent, le jeu reprend et puis quelques secondes plus tard, M. Lissorgue interrompt le jeu et explique aux deux capitaines qu’il faut finalement étudier la situation du but en question .

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