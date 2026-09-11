Un but improbable sur penalty en MLS
Toujours dans l’innovation, ces Américains. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Vancouver a étrillé le Los Angeles Galaxy, par un score très large de trois buts à zéro. Une victoire sans appel pour le club canadien, deuxième au classement de la saison régulière de MLS.
Un tour de magie
Un succès non sans surprises, étant donné que le dernier buteur, Bruno Caicedo est parvenu à marquer un penalty sans que le ballon ne touche ni le filet, ni les montants de la cage. …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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