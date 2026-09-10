Un but de plus de 60 mètres fait basculer un match de Youth League

Un but de plus de 60 mètres fait basculer un match de Youth League

Golaço . Avant le match des grands, il y avait Sporting-Galatasaray en Youth League ce mercredi après-midi. Alors que le temps additionnel de six minutes était déjà dépassé, il ne restait qu’un infime espoir d’égaliser pour les jeunes Leões . C’était avant que Diego Coxi ne se prépare pour envoyer le ballon dans la boîte, espérant toucher l’un de ses attaquants. C’est le filet qu’il touchera directement, son centre devenant tir et lobant le gardien. 2-2 sur le gong .

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LP pour SOFOOT.com