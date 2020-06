Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un buste du général De Gaulle vandalisé dans le Nord Reuters • 15/06/2020 à 14:35









UN BUSTE DU GÉNÉRAL DE GAULLE VANDALISÉ DANS LE NORD PARIS (Reuters) - Un buste du général Charles de Gaulle à Hautmont, dans le Nord, a été vandalisé, dénonce lundi le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. "Quelques jours avant les commémorations de l'appel du 18 juin, à l'heure où nous devons nous souvenir que le Général De Gaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes !", écrit-il sur son compte Twitter. Deux photographies accompagnent son tweet. L'une, prise de face, montre le visage du général maculé de peinture jaune; l'autre, de dos, révèle l'inscription "Esclavagiste" tracée en lettres capitales rouges. Le mouvement de colère observé aux Etats-Unis et à travers le monde après la mort de George Floyd lors de son interpellation par un policier blanc de Minneapolis le 25 mai dernier a trouvé une de ses expressions dans un débat mémoriel, et des statues de personnages historiques ont été déboulonnées ou dégradées dans plusieurs pays. "La République ne déboulonnera pas de statue", a prévenu Emmanuel Macron dans son allocution télévisée dimanche soir. (Rédaction de Paris)

