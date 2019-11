Un bug informatique coûte au moins 400 000 euros à la Métropole de Montpellier

La station d'épuration Maera de la métropole de Montpellier (Hérault) était connue jusque-là pour le traitement des eaux usées de 470 000 équivalents-habitant de 14 communes. Désormais, elle est aussi synonyme de bug très coûteux pour la Métropole, qui va devoir verser au moins 400 000 euros d'indemnités. En mai 2018, retrace Midi Libre, la Métropole lance un appel d'offres pour moderniser l'usine de traitement des eaux usées mise en service en 2005. Veolia et Suez répondent. Mais en juin dernier, un bug informatique d'une des plateformes utilisée pour le traitement des marchés publics de la métropole permet la diffusion d'informations confidentielles sur les offres des candidats. « C'est le système qui a permis cette diffusion, il y avait un bug. L'enquête administrative a été faite. Il n'y a pas de faute professionnelle. Nous avons fait toutes les analyses, nous avons modifié le programme pour que le problème ne se reproduise plus », démêle Christian Fina, directeur général des services de la Métropole.200 000 euros pour chaque candidatMais il faut tout de même de zéro et repousser le projet. « S'il y a un doute sur l'équité de traitement, cela met en jeu ma responsabilité, nous avons préféré choisir la prudence, note Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole. Nous allons reprendre le cahier des charges de la procédure d'appel, cela va nous faire perdre un an et demi. »Il faut aussi indemniser les entreprises issues des groupements Veolia et Suez et leur verser 200 000 euros chacune, indique France Bleu. Mais pour les adversaires politiques de Philippe Saurel, la facture pourrait être bien plus élevée que ça. Cyril Meunier, maire de Lattes, voit ainsi un surcoût de 20 millions d'euros lié à l'inflation et aux coûts cachés, note France Bleu.Selon Midi Libre, le processus d'appel d'offres devrait reprendre en mai 2020, les travaux devraient débuter en 2022 ...