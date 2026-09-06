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Un Brestois en tête du classement des buteurs de Ligue 1
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 10:44
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Un Brestois en tête du classement des buteurs de Ligue 1

Un Brestois en tête du classement des buteurs de Ligue 1

Mille millions de mille sabords ! Ce dimanche matin, la planète Ligue 1 s’est réveillée avec une drôle de nouvelle. À la surprise générale, je dirais même plus, à la surprise générale, Kamory Doumbia est en tête du classement des buteurs. Grâce à son doublé contre Le Havre, le flibustier brestois porte son total à quatre réalisations. Tonnerre de Brest !

Esteban en Lepôle position

Auteur d’un quadruplé en 2023, le milieu offensif malien devance Louis Mafouta du Mans, trois buts et Florian Thauvin de Lens, également à trois réalisations. Lui aussi à trois buts depuis le début de la saison, Estéban Lepaul pourrait cependant rejoindre Kamory Doumbia s’il parvenait à marquer avec le Stade rennais contre Angers ce dimanche après-midi.…

MBC pour SOFOOT.com

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