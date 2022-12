information fournie par So Foot • 09/12/2022 à 06:00

Un Brésil avant tout défensif

Si l'on parle beaucoup des artistes offensifs de la Seleção, les hommes de Tite s'appuient surtout un socle défensif imperméable depuis plusieurs mois, et encore plus depuis le début du Mondial.

Croatie Brésil le 09/12/2022 à 16:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Des gardiens au chômage

On leur promettait une entrée en matière délicate. Contre la Serbie, puis la Suisse, le favori brésilien allait pouvoir vite se jauger dans ce Mondial, avant de défier le Cameroun. Résultat des courses : face aux deux principaux outsiders de sa poule, lan'a concédé aucun tir cadré. Zéro. Niet. Une statistique qui en dit long sur la solidité défensive retrouvée par le Brésil de Tite, face à des équipes qui ont ensuite marqué 4 et 5 buts en deux matchs., prévenait Tite avant le Mondial.Mission accomplie par le sélectionneurAvant de défier la Croatie, autre référence défensive du tournoi avec 9 tirs cadrés concédés, le Brésil pointe lui aussi à 9. Un total probant, mais presque trompeur. En effet, sur ces 9 tirs cadrés concédés, 6 l'ont été lors de la deuxième période tout en relâchement des Brésiliens face à la Corée du Sud, puisqu'ils menaient 4-0 à la pause. Les trois autres l'ont été lors du dernier match de poule face au Cameroun, pour lequel Tite avait envoyé ses coiffeurs. Avec deux buts encaissés, le Brésil est d'ailleurs la deuxième meilleure défense du tournoi derrière la surprise marocaine - dont le seul but subi est un contre-son-camp de Nayef Aguerd… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com