Un brassard pour soutenir Deschamps : une légende ne comprend pas le refus de la FIFA
La classe, ça ne s’achète pas. En marge de France-Suède, Gary Lineker a ouvertement critiqué la FIFA , qui n’avait pas autorisé les joueurs de l’équipe de France à exprimer leur soutien à Didier Deschamps lors de France-Norvège, en deuil après le décès de sa mère . Dans un entretien à L’Équipe , l’ancien attaquant anglais confie qu’il : « n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir » .
Lineker très explicite sur le niveau de l’équipe de France
Dans ce même entretien, Lineker a également loué le niveau de l’équipe de France, non sans mettre la pression aux joueurs de DD. C’est simple, le très prisé consultant de The Rest is football a tout simplement désigné la France comme étant la « meilleure équipe » de cette Coupe du monde.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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