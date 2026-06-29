Un brassard pour soutenir Deschamps : une légende ne comprend pas le refus de la FIFA

Un brassard pour soutenir Deschamps : une légende ne comprend pas le refus de la FIFA

La classe, ça ne s’achète pas. En marge de France-Suède, Gary Lineker a ouvertement critiqué la FIFA , qui n’avait pas autorisé les joueurs de l’équipe de France à exprimer leur soutien à Didier Deschamps lors de France-Norvège, en deuil après le décès de sa mère . Dans un entretien à L’Équipe , l’ancien attaquant anglais confie qu’il : « n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir » .

Lineker très explicite sur le niveau de l’équipe de France

Dans ce même entretien, Lineker a également loué le niveau de l’équipe de France, non sans mettre la pression aux joueurs de DD. C’est simple, le très prisé consultant de The Rest is football a tout simplement désigné la France comme étant la « meilleure équipe » de cette Coupe du monde.…

ABS pour SOFOOT.com