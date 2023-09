information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 22:22

Un bon de sortie pour Hugo Ekitiké cet hiver ?

Coincé jusqu’à l’hiver.

Quand l’hiver viendra, le grand méchant loup Hugo Ekitiké pourra s’envoler. Absent de la liste des joueurs du Paris Saint-Germain pouvant participer à la Ligue des champions cette saison, et non convoqué lors du dernier match de Ligue 1, l’ancien Rémois se rapproche doucement mais sûrement de sa fin d’aventure avec le club de la capitale. La raison ? Ekitiké avait décidé de ne pas rejoindre la Bundesliga il y a quelques semaines, pas loin donc de faire capoter le deal entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Ce qui a eu le don d’agacer en haut lieu à Poissy. En janvier, il pourra enfin s’évader de cette prison.

Désireux de s’en séparer depuis de longs mois selon les petits papiers de L’Équipe , le PSG a longtemps exigé un transfert sec pour rester dans les clous du fair-play financier, refusant ainsi les approches de nombreux clubs anglais. Mais selon le quotidien sportif, la position du directeur sportif Luis Campos aurait changé. Le PSG serait prêt à accepter un prêt payant avec option d’achat obligatoire si celle-ci émane d’un club anglais.…

MD pour SOFOOT.com