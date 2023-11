Un "Black Friday" record, malgré le ralentissement économique aux Etats-Unis

Quelque 200 millions d'Américains ont réalisé des achats lors de la période de rabais dite du "Black Friday", temps fort du shopping aux Etats-Unis, un record, a annoncé mardi la fédération du commerce de détail (NRF).

Nex York, le 24 novembre 2023. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Ce chiffre, une petite hausse de 1,9% de la fréquentation par rapport à 2022, quand la NRF s'attendait à un affaissement (-7,4%), est le signe "de la résilience des consommateurs", selon la fédération, dans une économie qui montre des signes d'essoufflement.

La période considérée va du jour férié de Thanksgiving (jeudi) au "Cyber Monday", le lundi suivant, désormais traditionnelle journée de promotion en ligne, en passant par le "Black Friday" lui-même, vendredi.

Les consommateurs ont dépensé, en moyenne, 321 dollars chacun, selon la NRF, ce qui porterait le total à plus de 60 milliards de dollars, un chiffre que la fédération, contactée par l'AFP, s'est refusée à confirmer.

Le président de la NRF, Matthew Shay, a notamment attribué le succès de cette séquence aux promotions consenties par les commerçants ainsi qu'à une météo favorable.

"La consommation s'est modérée par rapport aux trois dernières années", qui ont vu une ruée des achats après les premiers mois de la pandémie, a reconnu le responsable.

Mais "les consommateurs sont encore vigoureux et nous nous attendons à ce que cela joue sur la période des fêtes", a déclaré Matthew Shay.

La NRF table sur des dépenses en hausse de 3 à 4% pour la période allant de début novembre à fin décembre.

Dans le détail, durant les cinq jours de la période de Thanksgiving, ils sont 121,4 millions à s'être rendus physiquement dans un point de vente (-1%), soit moins que les 134,2 millions de résidents américains qui ont réalisés des achats en ligne (+3%), certains ayant utilisé les deux options.

Fait notable, les opérations réalisées sur un smartphone ou un appareil connecté ont sensiblement diminué (-11%) sur un an.

Les cinq types d'articles les plus prisés ont été l'habillement (49% des acheteurs), les jouets (31%), les cartes cadeaux (25%), les livres, jeux vidéo et autres médias (23%), puis les produits d'hygiène et de beauté (23%).