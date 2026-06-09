Un bijou de Malard envoie les Bleues au Mondial

France 1-0 Irlande

But : Melvine Malard (40 e ) pour les Bleues

L’équipe de France féminine verra le Mondial 2027 ! Dans la douleur, les Bleues ont assuré l’essentiel en empochant les trois points qu’il leur fallait pour obtenir leur qualification mardi soir à Grenoble contre l’Irlande grâce à un bijou de Melvine Malard, l’unique but de ce choc. Les joueuses de Laurent Bonadei seront donc de la partie au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Face aux Irlandaises, les Françaises avaient leur destin entre les mains mais elles ont souffert pour essayer de faire sauter le verrou adverse alors que les Pays-Bas avaient ouvert le score dans l’autre match et provisoirement repris la tête du groupe. Mais que ce fut dur.…

LL pour SOFOOT.com