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Un bel exploit dans ce premier tour de Coupe d'Angleterre
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 09:17

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Un bel exploit dans ce premier tour de Coupe d'Angleterre

Un bel exploit dans ce premier tour de Coupe d'Angleterre

Il y a des jours où l’on découvre que la pyramide du football anglais a des fondations plus solides qu’on ne le pensait. Ce dimanche, Wimborne Town , pensionnaire de la Southern League Premier Division South (7 e échelon national), a sorti Crawley , lanterne rouge de League Two (4 e échelon), au premier tour de la FA Cup (2-0). Une première pour le club du Dorset, qui n’avait jamais passé ce cap.

Le cadeau de Vito Mannone

Tout est parti d’une relance approximative de Vito Mannone, ancien gardien du LOSC, qui a offert le ballon à ses adversaires sur une relance. Angel Diaz a ensuite servi Seung-woo Yang, qui a enroulé une frappe dans la lucarne gauche dès la 9 e minute. À la 79 e , Jackson King a doublé la mise, d’une frappe plutôt mal embarquée qui a trouvé le chemin des filets après une déviation de Cameron Munn.…

LT pour SOFOOT.com

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