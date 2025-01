Un bébé né dans un bateau de migrants secouru près de l'Espagne

Image fournie par Salvamento Maritimo d'un bébé né dans une embarcation de migrants au milieu d'une traversée de l'Atlantique vers les îles Canaries sauvé avec sa mère par les autorités espagnoles ( AFP / HANDOUT )

Un bébé né dans une embarcation de migrants au milieu d'une traversée de l'Atlantique vers les îles Canaries a été sauvé sain et sauf avec sa mère par les autorités espagnoles, a indiqué mercredi le service des garde-côtes, Salvamento Marítimo.

"Noël se termine aux Canaries avec le sauvetage d'un bébé né au milieu d'une traversée en mer", a écrit Salvamento Marítimo sur le réseau social X à propos des événements qui se sont déroulés lundi et ont été rendus publics mercredi.

L'une des embarcations des garde-côtes "a sauvé une mère qui avait donné naissance à son bébé à bord du bateau pneumatique dans lequel elle voyageait avec un grand groupe de personnes" et tous deux ont été transportés par hélicoptère à Arrecife, sur l'île de Lanzarote dans l'archipel des Canaries, a indiqué l'institution.

Le capitaine du bateau avait déjà vécu une situation similaire en 2020, lorsqu'il avait secouru "les occupants d'un esquif dans lequel une femme venait également d'accoucher", a ajouté le Salvamento Marítimo.

Les îles Canaries, situées au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sont la principale porte d'entrée des migrants en Espagne, via une route qui a gagné en popularité ces dernières années malgré son danger, en raison des forts courants et des fragiles canots pneumatiques avec lesquels les migrants prennent la mer avec peu d'eau et de nourriture.

En 2024, 46.843 migrants sont entrés en Espagne de manière irrégulière via les îles Canaries, dépassant ainsi le précédent record établi l'année précédente.