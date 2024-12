Un bar brésilien transfiguré après une visite surprise de Bruno Mars

Façade du Bar do Lacador à Belo Horizonte, Brésil, le 11 décembre 2024 ( AFP / Douglas MAGNO )

Au Brésil, où il est surnommé affectueusement "Bruninho", la star planétaire Bruno Mars a transformé un petit bar sans prétention en attraction touristique après sa visite aussi inopinée qu'improbable dans un quartier populaire.

"Bruninho est venu ici !", peut-on lire sur une pancarte devant la façade blanche et rouge du Laçador, un "boteco", l'un de ces troquets où les Brésiliens aiment siroter une bière.

De quoi faire changer de dimension ce modeste établissement situé dans le quartier de Cachoeirinha, à quelques kilomètres du stade Mineirao, où le chanteur d'"Uptown funk" s'est produit en novembre à Belo Horizonte (sud-est), troisième ville la plus peuplée du Brésil.

"C'était un mardi matin, je discutais devant la porte du bar avec des amis, quand trois types super grands sont descendus d'une voiture noire et m'ont demandé si j'avais de la bière", raconte à l'AFP Ronaldo Teixeira, propriétaire du Laçador.

Ronaldo Teixeira, propriétaire du Bar do Lacador, montre une photo de lui avec le chanteur Bruno Mars au bar de Belo Horizonte, au Brésil, le 11 décembre 2024 ( AFP / Douglas MAGNO )

Et quand un quatrième occupant est sorti du véhicule, casquette et t-shirt jaune et vert aux couleurs du Brésil, la carrure bien moins imposante que celle des trois autres, le commerçant de 62 ans a tout de suite reconnu "Bruninho".

"Il s'est assis et m'a dit, dans un mélange de portugais et d'espagnol, quelque chose comme +Appelle les gars+", raconte le propriétaire du bar.

"J'ai aussitôt crié: +Venez, il nous appelle pour prendre une photo !+ Des gens du quartier sont venus, il a commencé à danser et je l'ai suivi. C'était génial !", ajoute-t-il, reproduisant des gestes de la chorégraphie, yeux pétillants et sourire jusqu'aux oreilles.

La séquence a été immortalisée sur une vidéo dont un extrait a été publié peu après sur le compte Instagram officiel du lauréat de quinze Grammys.

- Canette "intacte" -

Une publicité inespérée pour le Laçador, et une aubaine pour son propriétaire, qui a ouvert ce bar il y a deux ans, après avoir dû fermer une boucherie qu'il tenait depuis plus de deux décennies, en raison de dettes qui s'accumulaient.

"C'est devenu un lieu touristique, on reçoit plein de nouveaux clients, des gens venus d'autres villes, de tous les âges, fans de Bruno", se félicite Ronaldo Teixeira.

Il reçoit cette clientèle dans un lieu refait à neuf, grâce à des travaux financés par la marque de bière servie à Bruno Mars au Laçador.

Les habitants du quartier comme Adilson Machado, montrent fièrement leurs photos en compagnie du chanteur Brunos Mars ( AFP / Douglas MAGNO )

Pour l'anecdote, "Bruninho" n'a jamais ouvert la canette, qui a été conservée "intacte" comme un trésor par le propriétaire des lieux.

Il a également accroché au mur un grand cadre rouge avec une photo de lui assis à côté de la star, les deux hommes pointant le doigt vers le ciel, une pose prisée de l'artiste.

"Quand on m'a dit que Bruninho était ici, je me suis précipité pour lui serrer la main. Il a salué tout le monde, c'est un gars très simple", raconte Adilson Machado, un maçon du quartier.

"C'est génial qu'une célébrité mondiale ait choisi de se rendre dans une rue inconnue, si loin du centre, pour prendre une bière", renchérit Raphaela Resende, analyste de projets sociaux.

Bruno Mars, 39 ans, n'a jamais caché son amour pour le Brésil, où il est déjà venu dans le cadre de quatre tournées.

Et le public brésilien le lui rend bien: on lui a même offert symboliquement un CPF, numéro d'identité des citoyens du plus grand pays d'Amérique latine.

"Après plus d'un mois passé au Brésil, je ne serai plus jamais le même", a écrit le chanteur sur Instagram, dans le message qui accompagne la vidéo des moments marquants de sa dernière tournée, dont la visite au Laçador.