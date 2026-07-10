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Un ballon très précieux bientôt mis aux enchères
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 18:13

Un ballon très précieux bientôt mis aux enchères

Un ballon très précieux bientôt mis aux enchères

Le cuir le plus chanceux du monde. Quarante piges après le « but du siècle » et la « main de Dieu » , tous deux inscrits par Diego Maradona en quarts de finale face à l’Angleterre, l’adidas Azteca, le ballon de la compétition, va être mis aux enchères , le 22 août prochain avec une mise à prix à 2,5 millions de dollars.

Maradona, protagoniste des records en salle de vente

Comme le rapporte CBS , Heritage Auctions a annoncé la vente en soulignant la rareté et l’histoire de cet objet. Selon les experts, cette relique du deuxième Mondial mexicain pourrait atteindre le prix record de 10 millions de dollars .…

EM pour SOFOOT.com

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