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Un Ballon d'or enfin titulaire avec Barcelone
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 15:23
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Un Ballon d'or enfin titulaire avec Barcelone

Un Ballon d'or enfin titulaire avec Barcelone

Hansi Flick lâche les chevaux. Trois semaines après sa présentation au public du Camp Nou, Rodri dispute son premier match dans la peau d’un titulaire avec le FC Barcelone. La recrue des Catalans, débarquée de Manchester City pour 76,5 millions d’euros bonus compris, est titulaire ce dimanche après-midi pour affronter Valence à Mestalla.

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