Un Ballon d'or enfin titulaire avec Barcelone
Hansi Flick lâche les chevaux. Trois semaines après sa présentation au public du Camp Nou, Rodri dispute son premier match dans la peau d’un titulaire avec le FC Barcelone. La recrue des Catalans, débarquée de Manchester City pour 76,5 millions d’euros bonus compris, est titulaire ce dimanche après-midi pour affronter Valence à Mestalla.
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MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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