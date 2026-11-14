"Un baiser empoisonné" : Riner réfute l'étiquette macroniste

Le quintuple champion olympique de judo et candidat à la présidentielle 2027, Teddy Riner, lors d'une visite L'Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, le 13 novembre 2026. ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Je ne suis pas macroniste" : Teddy Riner, "ni de droite ni de gauche", refuse d'être assimilé à Emmanuel Macron et a qualifié samedi, au salon du Made in France à Paris, de "baiser empoisonné" les félicitations du chef de l'Etat après l'annonce de sa candidature à la présidentielle.

"On a vu défiler des candidats à l'Elysée, mais une cohue pareille, de mémoire de salon, on n'avait jamais vu ça", souffle à l'AFP Julien Nolière, vice-président de l'association Origine France Garantie, après avoir rapidement pu échanger avec le judoka quintuple champion olympique, encerclé par des dizaines de caméras et de photographes.

"C'est son premier bain de foule" depuis sa déclaration de candidature surprise, "cela explique l'engouement", relève Fabienne Delahaye, fondatrice et vice-présidente du salon, lancé en 2012, et qui rassemble un millier d'exposants.

Fabricants de verres de lunettes, de chaussettes en fibre naturelle, de semelles, de shampoings ... Teddy Riner a échangé avec plusieurs d'entre eux, assurant qu'il soutiendrait "le made in France" s'il parvenait à l'Elysée.

"Je suis un pur produit français. J'ai été fabriqué en France par des professeurs, des clubs, des bénévoles", a déclaré le judoka, né en Guadeloupe.

L'occasion surtout de délivrer un message politique. "Je ne suis pas l'envoyé du président. Je ne suis pas un macroniste", a-t-il lancé.

Son positionnement, "ni de droite ni de gauche", mis en avant lors de son annonce de candidature, a conduit une partie de ses concurrents et des commentateurs à le présenter comme un héritier du chef de l'Etat, d'autant qu'aucun candidat du bloc central ne trouve pour le moment grâce aux yeux du président de la République.

Teddy Riner a enfoncé le clou en qualifiant de "baiser empoisonné" les félicitations d'Emmanuel Macron - lequel s'est dit "très heureux" de sa candidature qui ne peut qu'"apporter au pays".

"Je ne viens d'aucune famille politique (...) Je viens avec mes idées, mes ambitions", a-t-il martelé. "Je crois que la France n'appartient ni à droite ni à gauche. Elle appartient à une famille, à des gens qui se lèvent tous les matins, travaillent dur et ont besoin qu'on les aide."

" 600 mesures "

En attendant de connaître son programme, qui assure-t-il comporte déjà environ "600 mesures" pour "relever la France", la classe politique a une question en tête : quels candidats pourraient être affaiblis par son irruption dans la campagne présidentielle ?

Le judoka de 37 ans, l'une des personnalités préférées des Français, a lancé quelques pistes sur ses futures propositions, dans un entretien au Parisien, prônant une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas", et un allègement des cotisations sociales, des réflexions qui peuvent le faire apparaître plutôt de centre-droit.

Mais il déplore aussi le fait "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur" et pourrait également empiéter sur la gauche.

"C'est un symbole de réussite, il a une image très populaire et amène une fraicheur dont on a bien besoin à l'heure actuelle", relève José Morgado, directeur commercial du fabricant français de semelles De Clermont.

"Mais quelle est sa crédibilité, sa connaissance des dossiers à l'international ? Saura-t-il résister à la violence du monde politique", s'interroge l'entrepreneur après avoir échangé quelques mots avec lui.

"Les Français sont perdus. Ils veulent se raccrocher à quelqu'un de nouveau", commente de son côté Emma Alexis, employée chez Eau Exquise qui propose des aromatisants naturels pour l'eau.

"Il a l'air motivé. Il ira jusqu'au bout, mais je doute qu'il soit élu. Sa candidature va encore plus éparpiller les votes", craint-elle.

En attendant, François Braun, ancien ministre de la Santé d’Emmanuel Macron, dont le nom avait été évoqué pour faire partie de l'équipe Riner, a annoncé à la presse, moins d'une semaine après l'annonce de candidature du judoka, faire "un pas de côté" et "prendre du recul".