Un attaquant irakien interrogé pendant 7 heures aux États-Unis

Cet été commence bien. L’attaquant international irakien Aymen Hussein a mis du temps pour débarquer aux États-Unis. Beaucoup trop longtemps, selon le Guardian et plusieurs médias arabes, qui ont dénoncé un traitement indigne de l’attaquant de 30 ans, qui aurait été interrogé comme « s’il était un terroriste » . Le joueur d’Al-Karma est resté coincé à l’aéroport O’Hare de Chicago pendant plus de sept heures . Son téléphone a notamment été fouillé.

Héros de la qualification de l’Irak au Mondial

Buteur lors de la victoire (2-1) des siens en barrages intercontinentaux contre la Bolivie, Aymen Hussein fait partie des héros de la qualifications de l’Irak pour le Mondial 2026. L’Irak affronte la France le 22 juin prochain (23 heures), pour le compte du troisième match de poules de cette Coupe du monde. En 2014, l’attaquant, avait été obligé de quitter son village de Kirkouk, dans le nord de l’Irak. Son père a été tué par l’État islamique, qui a également enlevé son frère.…

UL pour SOFOOT.com