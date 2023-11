information fournie par So Foot • 15/11/2023 à 18:11

Un attaquant brésilien accusé d’agression sexuelle

Deux femmes ont porté plainte mardi soir contre Éverton Cardoso da Silva, dit Éverton (attaquant brésilien notamment passé par Flamengo, São Paulo et Grêmio, aujourd’hui à Ponte Preta en deuxième division), pour agression sexuelle et violences physiques. Une partie des faits se serait déroulée le week-end dernier au domicile de l’une des plaignantes. Sur les images des caméras de surveillance de la résidence, on voit le joueur s’approcher de l’une des deux plaignantes, qui l’accuse de lui avoir touché les fesses.

Vídeo mostra jogador Everton, ex-Flamengo se aproximando em piscina de mulher que o denuncia por importunação sexual pic.twitter.com/jDRUc6yfIx…

CD pour SOFOOT.com