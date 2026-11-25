Le vaisseau spatial chinois Shenzhou-24 s'est arrimé avec succès mercredi à la station spatiale Tiangong qui accueillera pour la première fois un astronaute étranger, le Pakistanais Z eeshan Ali.

La capsule a été lancée par une fusée Longue Marche-2F du pas de tir de Jiuquan à 08h18 (00h18 GMT) avant de s'attacher trois heures et demie plus tard à la station chinoise, à 11h56 (03h56 GMT).

Zeeshan Ali, pilote pakistanais de 40 ans, devrait rester à bord de la station pendant 5 à 10 jours pour y mener des expériences.

Pour se préparer, il a passé sept mois à Pékin à suivre des cours de mandarin, écouter des chansons et lire de la poésie chinoises. Il s'est également essayé à la calligraphie et au tennis de table.

"Je ne vole pas pour moi-même. Je porte le nom du Pakistan sur mes épaules", a-t-il déclaré mardi à des journalistes, alors que son pays s'est enflammé pour son aventure.

" Ce n'est pas seulement le voyage d'un astronaute mais le voyage de 240 millions de Pakistanais. C'est le voyage de notre génération plus jeune, de nos scientifiques et de nos rêves", s'est exclamé sur X le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif.

Les autres membres de la mission sont le commandant chinois Tang Hongbo et l'ingénieur de vol Wu Yi.

La Chine vante sa station spatiale comme un possible centre pour la coopération internationale, alors que la Nasa a déclaré qu'elle s'engageait à maintenir la Station spatiale internationale en fonctionnement jusqu'à fin 2030.

(Shi Bu, Alessandro Diviggiano, rédigé par Farah Master; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)