L'astronaute pakistanais Muhammad Zeeshan Ali apparaît sur un écran retransmettant son décollage vers la station spatiale chinoise Tiangong, le 25 novembre 2026 à Islamabad ( AFP / Aamir QURESHI )

La station Tiangong, le fleuron du programme spatial chinois, a pour la première fois accueilli à bord mercredi un astronaute étranger, le Pakistanais Muhammad Zeeshan Ali, a annoncé un média public.

La fusée Longue Marche 2F emportant les trois astronautes de la mission Shenzhou-24 s'est élancée dans le ciel à 08H18 (00H18 GMT) du centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest), d'après les images diffusées par CCTV.

Peu avant midi heure de Pékin (04H00 GMT), le vaisseau s'est amarré à Tiangong, la seule station habitée actuellement en orbite en plus de la station spatiale internationale (ISS). Puis les trois hommes y "sont entrés avec succès", d'après l'Agence chinoise des vols spatiaux habités.

Muhammad Zeeshan Ali, 40 ans, est le premier astronaute étranger à participer à une mission spatiale chinoise, et le premier non-Chinois à séjourner sur Tiangong. A ses côtés ont décollé le pilote Tang Hongbo et l'ingénieur de vol Wu Yi.

A Islamabad, des centaines de scientifiques, étudiants et représentants des autorités ont assisté à la retransmission du décollage sur grand écran. Beaucoup ont fait une nuit blanche pour l'occasion.

Car avant Muhammad Zeeshan Ali, une seule personne de nationalité pakistanaise avait décollé vers l'espace : l'exploratrice Namira Salim, qui avait effectué un très bref vol suborbital grâce à l'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic, en octobre 2023.

"J'ai des frissons simplement en voyant le lancement", a confié à l'AFP Zainab Abbasi, une étudiante en physique et en astronomie, venue regarder le décollage dans les locaux de la Commission de recherche sur l'espace et la haute atmosphère (Suparco). "Je n'aurais jamais imaginé que, si tôt dans ma vie, j'allais assister au départ d'un astronaute pakistanais vers l'espace."

"Moment de fierté"

Des personnes tiennent des drapeaux du Pakistan et de la Chine ainsi que des photos de l'astronaute pakistanais Muhammad Zeeshan Ali alors qu'ils assistent à la retransmission du décollage de la mission Shenzhou-24, le 25 novembre 2026 à Islamabad ( AFP / Aamir QURESHI )

Le chef de la diplomatie pakistanaise, Ishaq Dar, a salué une "mission historique" et "un moment de fierté pour le Pakistan". "Cette mission va inspirer notre jeunesse et faire progresser nos aspirations dans les domaines de la science et de la technologie", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le vol de Muhammad Zeeshan Ali doit durer environ cinq jours.

D'après l'agence spatiale pakistanaise, il va réaliser quatre expériences en orbite, sur la culture de microalgues comme source potentielle de nourriture et d'oxygène pour de futures missions, ou encore sur les effets des vols spatiaux sur des graines de quinoa.

Il rentrera sur Terre à bord du vaisseau de Shenzhou-23, arrimé au laboratoire spatial depuis mai dernier, avec deux autres astronautes, Zhang Zhiyuan et Lai Ka-ying, la première astronaute hongkongaise de l'histoire.

Un astronaute actuellement à bord de la station, Zhu Yangzhu, doit pour sa part rester à bord afin de conclure un séjour orbital d'une année, le premier jamais réalisé par la Chine - un test essentiel pour le pays, qui ambitionne de poser des astronautes sur la Lune avant 2030, une course dans laquelle les États-Unis sont également engagés avec leur programme Artémis.

Avant le décollage du militaire pakistanais, le Premier ministre Shehbaz Sharif avait estimé que cette mission était un témoignage de "la fraternité durable" entre les deux pays.

Le programme spatial pakistanais a commencé en 1961. L'année suivante, sa première fusée, Rehbar 1, avait décollé avec succès.

La Chine et le Pakistan ont signé un accord en février 2025 pour mettre sur pied un programme d'entraînement, côté chinois, pour astronautes pakistanais.

Sur 50 candidats présélectionnés, deux ont finalement été choisis : M. Ali et Khurram Daud, un autre militaire. Leur entraînement, d'une durée d'environ sept mois, a comporté des tests en centrifugeuse et en milieu aquatique.

"La Chine souhaite collaborer avec tous les pays, notamment le Pakistan, pour défendre la bannière de l'utilisation pacifique de l'espace", a déclaré mercredi le président Xi Jinping, selon le média public CCTV.

Des propos qui surviennent après ceux, lundi, du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, qui a promis de garantir la sécurité de ses membres jusque "dans le domaine spatial", après les affirmations de médias allemands selon lesquelles Moscou prévoirait de placer cette année en orbite un satellite doté d'une charge nucléaire.