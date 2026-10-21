Un arrêté préfectoral pris avant LOSC-Galatasaray

C’était sûr ! Le match entre le LOSC et Galatasaray n’est pas reporté, mais un arrêté préfectoral a été pris ce mardi par la préfecture du Nord . Plusieurs points sont à retenir pour les supporters des deux équipes. Pour les personnes qui ne disposent pas de billet, il sera interdit d’accéder au stade, de circuler ou de stationner dans le périmètre concerné.

Toujours selon le communiqué du club, l e parvis sud sera fermé dès 16 h 45 et les supporters du club le plus titré de Turquie doivent respecter le déplacement officiel organisé par le club turc .…

TM pour SOFOOT.com