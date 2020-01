Un arrêt maladie sans passer chez le médecin : le site qui fait polémique

A peine ouverte et déjà attaquée. Arretmaladie.fr est une nouvelle plateforme de téléconsultations médicales qui ouvre officiellement ses portes virtuelles ce mardi 7 janvier. Le slogan du site affiche la couleur : « Arrêt maladie sans rendez-vous chez le médecin... » Avec ces précisions : « service rapide et fiable, remboursable (sous conditions), avec arrêt de travail délivré en ligne en PDF ».Un concept qui fait déjà grincer des dents, notamment à la Caisse nationale d'assurance maladie. Son directeur, Nicolas Revel, a demandé à ses services de s'y intéresser de près. Un huissier a même été invité à faire des photos du site ce week-end. Un référé doit être déposé « de façon imminente » devant le tribunal pour « tromperie », au moins.Initiée par Can Ansay, présenté comme docteur, mais en réalité docteur en droit, et avocat, cette plate-forme est la déclinaison hexagonale d'un cousin germanique qu'il a créé en décembre 2018, au-schein.de, qui a prescrit en un an pas moins de 30 000 arrêts maladie outre-Rhin.Objectif en France : 50 000 arrêts en 2020« Notre objectif pour la France, en 2020, est de 50 000 arrêts de travail, car ici les téléconsultations sont remboursées et il devrait y avoir plus de demandes, annonce sans détour le fondateur de la plate-forme. Chez nous, le modèle économique est clair et restreint : prescrire des arrêts maladie pour quatre petits maux du quotidien : le coup de froid, les règles douloureuses, le stress et la gastro-entérite ».LIRE AUSSI >Seulement 60 000 actes de téléconsultation en un an : les Français restent méfiantsMais sur le site, il est aussi question de « grippe », de « cystite », de « douleurs de dos » et de « migraine ». Des petits maux dont on peut se demander s'ils justifient vraiment un arrêt de travail. « Si les gens en ont besoin, on leur propose ce service, c'est simple et rapide », se défend le juriste. Nous avons fait le ...